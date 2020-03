Die Regierung von US-Präsident Donald Trump sagt, man sehe gegen die Corona-Krise große Erfolgsaussichten, wenn sich die Menschen an die Vorgaben hielten. Trump am Montag in Washington: O-Ton: "Meine Regierung empfiehlt, dass alle Amerikaner, einschließlich der Jungen und Gesunden, sich für Unterricht zuhause einsetzen, wo es geht. Dass sie Gruppen von mehr als zehn Leuten vermeiden. Ebenso nicht-nötige Reisen. Und dass sie Essen und Trinken in Bars und Restaurants meiden, in der Öffentlichkeit." Trump sagte auch, die Krise könne Monate andauern: O-Ton: "Man redet von Juli, August. In der Drehe. Das könnte stimmen. Ich sage, das wird hier wie ein "Durchwaschen" laufen. Die Leute mögen den Ausdruck nicht, aber so wird es wohl kommen." Trump sagte, es könne aber anders kommen, wenn die Amerikaner die neuen Richtlinien befolgten. Man solle zum Beispiel nicht in Fitness-Studios gehen und generell zunächst für 15 Tage sozialen Abstand halten.