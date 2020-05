US-Präsident Donald Trump nimmt nach eigenen Angaben seit eineinhalb Wochen zur Vorbeugung gegen Covid-19 das Medikament Hydroxychloroquin ein - und zwar täglich eine Tablette. Es sei gut möglich, dass die Arznei etwas bewirke, sagte Trump. "Ich nehme Hydroxychloroquin. Damit habe ich vor einigen Wochen angefangen. Weil ich denke, dass es gut ist, ich habe viele gute Sachen darüber gehört. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es auch nicht schlimm. Das gibt es schon seit 40 Jahren. Gegen Malaria und andere Dinge." Trump hatte das Anti-Malaria-Mittel bereits in der Vergangenheit angepriesen. EU-Experten sehen dagegen keinen Beleg, dass es gegen Covid-19 wirkt. Hydroxychloroquin hat Nebenwirkungen und kann etwa zu Herzproblemen führen. Bei einem Treffen mit Managern aus dem Gaststättengewerbe und anderen Geschäftleuten im Weißen Haus sprach Trump von "einigen großen Ankündigungen" die bevorstünden oder schon gemacht worden seien. Dabei gehe um Medikamente und Impfstoffe gegen das Coronavirus. Es seien riesige Fortschritte erzielt worden, sagte Trump. In einem Schreiben an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) drohte Trump mit einem endgültigen Zahlungsstopp. Sollte sich die WHO innerhalb der kommenden 30 Tage nicht zu "wesentlichen Verbesserungen" verpflichten, werde er zudem die Mitgliedschaft der USA in der Organisation überdenken, heißt es in dem Schreiben, das Trump auf Twitter veröffentlichte.