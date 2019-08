Bei einer Wahlkampfveranstaltung am Donnerstag im US-Bundesstaat New Hampshire hat US-Präsident Donald Trump allgemeinen Einschränkungen beim Waffenbesitz eine Absage erteilt. Es war seine erste Wahlkampfveranstaltung sei den Massakern von El Paso und Dayton mit Dutzenden Toten. Man könne es für gute, stabile und gesetzestreue Bürger nicht schwieriger machen, sich selber zu schützen, sagte Trump unter dem Jubel seiner Anhänger. Das Problem seien Menschen, die krank seien. "Wir arbeiten harten daran, dafür zu sorgen, dass kranke Menschen keine Waffen in die Hand bekommen. Psychisch Kranke sollten keine Waffen haben. Aber die Leute sollten daran denken, dass es hier um psychische Probleme geht. Es ist nicht die Waffe, die den Abzug zieht, es ist derjenige, der die Waffe in der Hand hat." Der Präsident kritisierte, in den vergangenen Jahrzehnten hätten Städte Einrichtungen für psychisch Kranke aus finanziellen Gründen geschlossen. Er denke, solche Einrichtungen müssten wieder gebaut werden. Es gehe darum, geistesgestörte und gefährliche Menschen von der Straße zu holen, so Trump.