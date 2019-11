Die USA und China sind nach Angaben von Präsident Donald Trump kurz vor einer ersten Einigung auf dem Weg zur Lösung ihres Handelsstreits. "Wir befinden uns in den letzten Zügen eines sehr wichtigen Deals. Man könnte sagen, es ist einer der wichtigsten Deals aller Zeiten im Handel. Es läuft sehr gut. Gleichzeitig wollen wir sehen, dass es in Hongkong gut läuft." Trump signalisierte umgehend Unterstützung für die Demokratiebewegung in der chinesischen Sonderverwaltungszone. Er habe eine gute Beziehung zu Präsident Xi Jinping und erwarte, dass dieser für einen positiven Ausgang der Lage sorgen werde. Die beiden weltgrößten Wirtschaftsmächte überziehen sich seit Monaten mit milliardenschweren Sonderzöllen. Der Streit bremst das Wachstum der Weltwirtschaft.