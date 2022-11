STORY: Donald Trump lässt kaum noch Zweifel an einer erneuten Kandidatur für das US-Präsidentenamt offen. Auf einer Wahlkampfveranstaltung sagte der 76-jährige am Donnerstag, um das Land erfolgreich, sicher und glorreich zu machen, werde er es sehr, sehr wahrscheinlich wieder tun. "I will very, very, very probably do it again, ok? Very, very, very probably. Very very very probably." Aus dem Umfeld des Republikaners wurde bekannt, dass er womöglich eine Kandidatur für 2024 kurz nach den Kongresswahlen am kommenden Dienstag bekannt geben könne, um den dabei erwarteten Rückenwind für die Republikaner zu nutzen. Trump habe sich demnach bereits nach potenziellen Mitarbeitern umgesehen. Trump hatte die Wahl 2020 nach nur einer Amtszeit gegen seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden verloren. Bis heute wiederholt er die Behauptung, seine Niederlage sei nur wegen Wahlbetrugs zustande gekommen. Nach wie vor ist sein Einfluss in der Republikanischen Partei immens.

