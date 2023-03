STORY: "Protestiert, holt unsere Nation zurück", so lautete ein Aufruf von Donald Trump am Wochenende. Auf seinem Netzwerk Truth Social schrieb der Ex-US-Präsident, er rechne mit seiner Verhaftung am Dienstag, durchgestochene Informationen der Staatsanwaltschaft von Manhattan wiesen darauf hin, so Trump. Gemischte Reaktionen bei Trump-Anhängern in der US-Hauptstadt Washington und in Florida. "Er sollte vorsichtig sein, wenn er den Begriff 'Protest' verwendet. Wir brauchen nicht noch eine Kapitol Attacke. Auch wenn ich ihn unterstütze, denke ich, man sollte das mit Bedacht verwenden, denn es könnte Chaos auslösen." "Ich glaube nicht, dass jemand seinen Anhängern sagen oder sie auffordern sollte, zu randalieren oder irgendetwas zu tun. Es verursacht nur mehr Chaos. Wenn alle so handeln würden, gäbe es jeden Tag Unruhen." "Jeden Tag versuchen sie, diesen Mann zu zerpflücken. Und was haben sie bis jetzt herausgefunden? Nichts. Sie werden einfach weitermachen. Alles, was sie wollen, ist, diesen Mann zu stürzen, der das nicht verdient hat. Das Einzige, was ihn interessiert, sind wir, die Menschen." "Also, das ist jetzt einfach mehr als lächerlich. Ich meine, man kann ihn immer weiter verfolgen, und das Ergebnis wäre immer das gleiche. Es wird nur noch mehr dazu Leute bringen, ihn zu stützen. Wir werden ihn weiter unterstützen, er wird kandidieren und er wird gewinnen." Trump wäre der erste Ex-Präsident der wegen eines Verbrechens angeklagt wird. Es geht um mutmaßliche Schweigegeldzahlungen an die Porno-Darstellerin Stormy Daniels, mit der Trump eine Affäre gehabt haben soll, was Trump bestreitet. 2016 soll sein damaliger Anwalt Michael Cohen Daniels 130.000 Dollar gezahlt haben, um Schaden von der damaligen Präsidentschaftskampagne Trumps abzuwenden. Das könnte gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen haben.

Mehr