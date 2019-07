Die US-Nachrichtendienste erhalten einen neuen Koordinator. Präsident Donald Trump kündigte am Sonntag auf Twitter an, der Direktor der Nationalen Geheimdienste, Dan Coats, werde am 15. August zurücktreten. Er werde als Nachfolger den republikanischen Abgeordneten John Ratcliffe nominieren, erklärte Trump weiter. Zuvor hatten Journalisten von einem Insider erfahren, dass Coats den Präsidenten vergangene Woche von seiner Entscheidung zum Rücktritt unterrichtet habe. Nachfolger Ratcliffe gehört den Geheimdienst- und Justiz-Ausschüssen des Repräsentantenhauses an. Seine Ernennung muss vom Senat bestätigt werden. Die Nachricht vom Abschied des Geheimdienstkoordinators blieb am Wochenende nicht Trumps einziger Tweet. Der US-Präsident beschimpfte den afroamerikanischen Kongress-Abgeordneten Elijah Cummings als "brutalen Tyrann" und seinen vorwiegend von Afroamerikanern bewohnten Wahlbezirk in Baltimore als schlimmsten Ort der USA. "Cummings Distrikt ist eine eklige, Ratten und Nagetieren verseuchte Schlamperei", twitterte Trump. Niemand wolle dort leben. Der Präsident stellte die Frage, was aus staatlichen Fördermitteln für den Distrikt geworden sei. "Wo ist das Geld hin? Wieviel wurde gestohlen?" Der oppositionelle Demokrat Cummings hat wiederholt die Migrationspolitik Trumps kritisiert und den Präsidenten einen Rassisten genannt. Zudem ist er maßgeblich an Vorladungen von Trumps Tochter Ivanka und Schwiegersohn Jared Kushner beteiligt. Nach massiver Kritik an Trumps Äußerungen verteidigte das Weiße Haus den Präsidenten. Diese hätten nichts mit Rassismus zu tun.