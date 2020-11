Nachdem der amtierende US-Präsident Donald Trump vor zwei Tagen Verteidigungsministers Mark Esper entlassen hat, hat das Weiße Haus nun Ämter im Pentagon mit Gefolgsleute Trumps besetzt. Christopher Miller, bislang Direktor der Terrorabwehrzentrale, soll Espers Amt übernehmen. Aufgrund von Espers Entlassung ist der hochrangige Politikberater Joseph D. Kernan zurückgetreten, dessen Posten nun von dem ehemaligen Militärgeneral Anthony Tata übernommen wird. Er hatte den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama als "Terroristenführer" bezeichnet und ist daher umstritten. Demokraten werten das Stühlerücken im Pentagon als gefährliche Botschaft an seine Gegner und als schlechtes Vorzeichen für einen geordneten Übergang zu der neuen Regierung. Trump könnte es nun möglich sein, von Esper abgelehnte Richtlinien umzusetzen, wie beispielsweise den Einsatz des Militärs zur Unterdrückung von Straßenprotesten. Noch immer hat Trump das Wahlergebnis der Präsidentenwahlen nicht anerkannt und keine Schritte eingeleitet, um sein Amt an seinen Rivalen Joe Biden zu übergeben. Am Tag der Veteranen legten beide am Grab des unbekannten Soldaten Kränze zur Ehrung von Kriegsveteranen nieder. Seit Trumps Auftritten während der Auszählung der Wahlstimmen, war dies der erste öffentliche Auftritt des amtierenden Präsidenten.

Mehr