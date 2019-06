US-Präsident Donald Trump bemühte sich beim Treffen mit der scheidenden britischen Premierministerin Theresa May am Dienstag in London um eine gute Stimmung. Er dankte May für ihre so wörtlich "fantastische" Arbeit als Regierungschefin. Und das, obwohl er sie zuvor immer wieder für ihren, seiner Ansicht nach, viel zu weichen Brexit-Kurs kritisiert hatte. Zudem stellte der US-Präsident Großbritannien ein umfassendes Handelsabkommen nach dem Austritt des Landes aus der EU in Aussicht. Das werde ein sehr fairer Deal sein, sagte Trump. May will am Freitag zurücktreten, nachdem sie mit dem von ihr ausgehandelten Brexit-Abkommen mehrfach im Unterhaus gescheitert war. Sie wird jedoch im Amt bleiben, bis ihre Partei einen Nachfolger bestimmt hat. Anlässlich des Besuchs von Trump werden am Dienstag massive Proteste erwartet. Schon bei seiner ersten Visite in London im vergangen Jahr waren Hunderttausende Menschen gegen ihn auf die Straße gegangen. Vor den geplanten Großdemonstrationen ließen Trump-Gegner einen sechs Meter hohen Luftballon aufsteigen, der den US-Präsidenten als quengelndes Baby in Windeln darstellt. Nach Aussage der Trump-Gegner ein Zeichen dafür, dass der US-Präsident in Großbritannien nicht willkommen sei. Trump selbst betrachtet sein Verhältnis zu Großbritannien dennoch als gut. Er werde dort trotz der Proteste geliebt, sagte er.