Royaler Besuch zum Abendessen. US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania haben zum Staatsbankett geladen. In der Residenz des US-Botschafters in London empfing der Besuch aus Washington am Dienstag Prinz Charles und seine Frau Camilla, die Herzogin von Cornwall. Am Abend zuvor waren die Trumps zu Gast bei Queen Elizabeth im Buckinghampalast gewesen. Der US-Präsident ist zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Großbritannien. Am Dienstag protestierten Tausende Menschen in London gegen Trumps Politik. Dabei kam es auch vereinzelt zu Auseinandersetzungen mit Trump-Unterstützern.