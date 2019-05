US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch nach weniger als fünf Minuten ein Treffen mit führenden Demokraten über ein geplantes milliardenschweres Infrastrukturprogramm abgebrochen. Der Republikaner kritisierte anschließend im Rosengarten des Weißen Hauses in scharfen Worten die anhaltenden Diskussionen über ein Amtsenthebungsverfahren. Er habe den Demokraten gesagt, dass er zwar die Infrastruktur angehen wolle. Unter diesen Umständen sei das aber nicht möglich. Die Demokraten müssten ihre Ermittlungen gegen ihn einstellen. Die Präsidentin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hatte Trump zuvor Vertuschung vorgeworfen. Trump wies den Vorwurf zurück. "Es hat sich herausgestellt und ich denke, die meisten von ihnen stimmen da zu, dass ich der möglicherweise transparenteste Präsident in der Geschichte dieses Landes bin. Wir haben eine Hexenjagd erlebt, die ganze Sache mit Russland war ein Scherz, wenn es um meine Regierung ging. Es war eine fürchterliche Sache für unser Land." Zuvor hatte Pelosi Trump im Zusammenhang mit dem Abschlussbericht von Russland-Sonderermittler Robert Mueller sowie seinen Finanzen Vertuschung vorgeworfen. "Der Präsident behindert die Justiz und er beteiligt sich an der Vertuschung - und das könnte man anklagen." Unklar blieb zunächst, wie weit die Absage des Präsidenten an eine Zusammenarbeit mit dem Kongress gehen sollte. Das politische Klima in Washington bleibt auch nach der Veröffentlichung des Russland-Berichts stark angespannt. Gegen Trump laufen mehrere weitere Ermittlungen. Besonders jüngere demokratische Abgeordnete drängen auf ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump, was Pelosi bislang ablehnt.