Im Streit über die Rolle Chinas beim Ausbruch des Coronavirus verschärft der US-Präsident den Ton gegenüber der Volksrepublik. Die US-Regierung könnte neue Zölle auf chinesische Produkte verhängen, drohte Donald Trump am Donnerstag. Insidern zufolge stellt die US-Regierung bereits eine Liste mit "Vergeltungsmaßnahmen" gegen die Volksrepublik zusammen. Es würde eine Reihe von Optionen von diversen Ministerien diskutiert, sagten zwei mit den Überlegungen vertraute Personen. Die USA und China hatten sich unter Trump bis zum Abschluss eines Handelsabkommens gegenseitig mit Zöllen überzogen. Trump warf China vor, seine Wiederwahl verhindern zu wollen und stattdessen seinen Joe Biden zu favorisieren. "Ich will hier nichts verbreiten. Ich kann Ihnen nur sagen, dass China gern "sleepy Joe Biden" hätte. Dann würden sie mit diesem Land Sachen veranstalten, so was haben Sie noch nicht gesehen." Trump deutete auch an, dass das Coronavirus seinen Ursprung in einem chinesischen Forschungslabor genommen haben könnte. Auf die Frage eines Medienvertreters, ob er Beweise gesehen habe, die ihm ein "hohes Maß an Vertrauen" gäben, dass das Virus aus dem Institut für Virologie in Wuhan stamme, erklärte Trump: "Ja, habe ich". Es sei ihm aber nicht erlaubt, Details zu nennen. Das verdächtigte Labor hatte Vorwürfe in der Vergangenheit stets von sich gewiesen.