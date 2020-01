"Tod Amerika", schrien Mitglieder des iranischen Parlaments in Teheran. Eine direkte Reaktion auf einen Tweet von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte dem Iran mit massiven Gegenschlägen gedroht, sollte der Vergeltungsangriffe wegen der Tötung des Generals Kassem Soleimani starten. Trump schrieb, das US-Militär habe 52 iranische Ziele im Visier, die angegriffen würden, falls der Iran Amerikaner oder amerikanische Einrichtungen attackieren sollte. Diese Zahl stehe stellvertretend für die Zahl der amerikanischen Geiseln bei der Besetzung der US-Botschaft in Teheran 1979. Einige Ziele seien sehr bedeutend und wichtig für den Iran und die iranische Kultur. Sie würden "sehr schnell und sehr hart" getroffen, schrieb Trump. Das US-Militär hatte am Freitag Soleimani in Bagdad getötet. Er galt als mächtigste Figur nach dem geistlichen und staatlichen Oberhaupt Ajatollah Ali Chamenei und als Architekt von Irans militärischem Einfluss im Nahen Osten. Am Samstagabend schlugen Raketen in der Nähe der US-Botschaft in Bagdad und eines irakischen Militärstützpunktes ein, in dem auch US-Soldaten stationiert sind. Es habe aber keine Todesopfer gegeben, teilte das irakische Militär mit. Das irakische Parlament soll an diesem Sonntag zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Die Abgeordneten sollen über Schritte zum Schutz der Souveränität des Landes beraten. In vielen Städten der USA - wie hier in New York - fanden am Samstag Demonstrationen gegen eine militärische Eskalation im Nahen Osten statt.