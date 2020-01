US-Präsident Donald Trump legt im Handelsstreit mit der EU noch einmal nach. Er habe ein Datum im Kopf, sagte Trump mit Blick auf die mögliche Einführung von Sonderzöllen auf europäische Autos. Und dieses sei nicht allzu weit entfernt. Offiziell gebe es aber keinen Zeitrahmen dafür. Er hoffe auf einen Deal mit der EU noch vor der US-Präsidentenwahl im November. Der Republikaner wirft der EU unfaire Handelspraktiken vor. Europa kommt auf einen großen Handelsüberschuss mit den USA. Trump am Mittwoch in Davos: "Wir haben uns mit den führenden Politikern dieser Welt getroffen, auch mit der Präsidentin der Europäischen Kommission, mit der wir über ein Handelsabkommen verhandeln werden. Die Europäische Kommission war, um ehrlich zu sein, in vielerlei Hinsicht hartnäckiger als China. Ich sage das respektvoll, aber so ist es nun einmal. Sie haben lange von Vorteilen profitiert. Ich denke, dass wir uns auf ein Abkommen einigen können. Anderenfalls müssen wir etwas unternehmen. " Mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird Trump in Verhandlungen gehen. Konkret sollen laut Trump Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf europäische Autos erhoben werden. Die ehemalige Bundesministerin traf den US-Präsidenten bereits am Dienstag in Davos. Von der Leyen betonte, dass beide Seiten "gute Freunde" seien. Die Kommission teilte nach dem Treffen mit, dass es bald in Washington neue Gespräche geben solle.