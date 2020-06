US-Präsident Donald Trump droht den Protestierenden in den USA mit dem Einsatz des Militärs. Es handele sich nicht um friedliche Proteste, sondern um Inlandsterrorismus, so Trump am Montag. Bürgermeistern und Gouverneuren riet er, die Polizeieinsätze massiv auszuweiten, um die Unruhen niederzuschlagen. O-TON DONALD TRUMP, US-PRÄSIDENT: "Die meisten von euch sind schwach. Ihr müsste sie dominieren. Wenn ihr sie nicht dominiert, verschwendet ihr eure Zeit, dann überrennen sie Euch. Und ihr seht aus wie ein Haufen Idioten. Falls die Gouverneure nicht bereit seien, das Leben und das Eigentum ihrer Bewohner zu verteidigen, werde er das US-Militär einsetzen und - so wörtlich - "das Problem für sie schnell lösen". Trump kündigte zudem Maßnahmen zum Schutz der Landeshauptstadt an: Er werde Tausende, teils schwer bewaffnete Soldaten in Washington D.C. zusammenziehen. Ein mit der Angelegenheit vertrauter Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums sagte unter Wahrung der Anonymität, rund 1200 Mitglieder der Nationalgarde seien für die Hauptstadt mobilisiert worden und weitere 600 bis 800 seien ab den Abendstunden in Bereitschaft. Am Montag herrschten in vielen US-Städten eine Ausgangssperre. In mehreren Bundesstaaten wurde die Nationalgarde eingesetzt. Trotzdem kam es vielerorts zu Plünderungen und zu Gewalt.