Nach dem Einsatz von Sicherheitskräften des Bundes in Portland und der Kritik daran hat US-Präsident Donald Trump das Vorgehen verteidigt. Zudem drohte er mit dem Einsatz weiterer Einsatzkräfte auch in anderen Städten, wo die Lage außer Kontrolle geraten sei. Dort sei es teilweise schlimmer als in Afghanistan, so Trump: "Nun, ich werde etwas tun; das kann ich Ihnen sagen, denn wir werden nicht zulassen, dass New York und Chicago und Philadelphia und Detroit und Baltimore und all diese, Oakland ist ein Chaos, wir werden das in unserem Land nicht zulassen. Alle werden von liberalen Demokraten geführt." In Portland sind die von Trumps Regierung entsandten Sicherheitskräfte gegen den Willen der Stadt und des Bundesstaates im Einsatz. Portlands Bürgermeister Ted Wheeler sprach von einem Angriff auf die Demokratie. Oregons Justizministerin Ellen Rosenblum hat eine Klage gegen den Einsatz eingereicht. "Jeder Amerikaner muss über das, was hier in Portland geschieht, besorgt sein. Diese Bundesbehörden arbeiten ohne Transparenz und gegen den Willen fast aller Führungskräfte in unserem Staat. Ich gehe davon aus, dass es in anderen Staaten genauso sein wird..." Die Regierung beruft sich bei dem seit einigen Tagen andauernden Einsatz auf das Recht, vor Ort ein Bundesgericht zu schützen. Trotz der breiten Kritik an diesem Vorgehen sagten Spitzenbeamte des Heimatschutzministeriums am Montag, sie würden sich nicht entschuldigen und keinen Rückzieher machen.