STORY: Das US-Justizministerium ermittelt gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wegen des Verdachts, bei seinem Ausscheiden im Januar 2021 illegalerweise Regierungsunterlagen aus dem Weißen Haus mitgenommen zu haben. Bei der Durchsuchung seines Hauses ist einem Zeitungsbericht zufolge auch ein Dokument über die Verteidigungsfähigkeiten einer ausländischen Regierung sichergestellt worden. Das Papier beschreibe neben den militärischen auch die nuklearen Fähigkeiten des Landes, berichtete die Zeitung "Washington Post" unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertrauten Person. Einige der rund 11.000 durch das FBI in Trumps Anwesen Mar-a-Lago sichergestellten Dokumente seien so geheim, dass selbst manche der ranghöchsten nationalen Sicherheitsbeamten der Regierung von US-Präsident Joe Biden nicht befugt seien, diese einzusehen, schrieb das Blatt. Der Bericht nannte weder die ausländische Regierung, noch gab er an, ob diese den Vereinigten Staaten freundlich oder feindlich gesonnen war. Trump-Vertreter und das US-Justizministerium reagierten nicht sofort auf Anfragen mit der Bitte um eine Stellungnahme.

