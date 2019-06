KORREKTUR: Diesen Beitrag korrigiert einen Schreibfehler, der sich in die Überschrift eingeschlichen hatte. US-Präsident Donald Trump erhöht im Konflikt mit dem Iran den Druck. Am Montag verhängte er Sanktionen gegen das iranische Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei und Außenminister Javad Sarif. O-TON DONALD TRUMP, US-PRÄSIDENT "Durch die Sanktionen, die ich anordne, werden der Oberste Führer, seine Mitarbeiter und alle in seinem Umfeld keinen Zugriff mehr haben zu finanziellen Mitteln und sonstiger Unterstützung." Der US-Präsident bekräftigte, die USA würden es nicht zulassen, dass der Iran Atomwaffen entwickele. Die USA seien bereit für Gespräche und strebten keinen Konflikt an, so Trump. Gleichzeitig starteten US-Außenminister Mike Pompeo und andere US-Vertreter eine Initiative, um die Verbündeten auf den Kurs gegen den Iran einzuschwören. Der iranische Botschafter bei den Vereinten Nationen Majid Takht Ravanchi sagte, die USA sollten ihre militärischen Abenteuer und den Wirtschaftskrieg gegen das iranische Volk beenden. Sein Land sei grundsätzlich bereit zu Gesprächen unter Leitung der Vereinten Nationen. Der Zeitpunkt sei aber noch nicht gekommen. O-TON MAJID TAKHT RAVANCHI, IRANISCHER UN-VERTRETER: "Dialog folgt bestimmten Regeln. Man kann keinen Dialog starten mit jemanden, der einen bedroht, der einen einschüchtert." Der Iranische Vertreter bekräftigte die Behauptung, die abgeschossene Spionagedrohne sei in den iranischen Luftraum eingedrungen. Er sagte weiter, dass am gleichen Tag ein bemanntes Spionageflugzeug in den Luftraum eingedrungen, das man aber nicht abgeschossen habe.