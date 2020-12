Tausende Trump-Fans in den Straßen von Washington am Samstag. Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump haben in der US-amerikanischen Hauptstadt Washington erneut gegen das Ergebnis der Präsidentenwahl demonstriert. Sie versammelten sich im Zentrum von Washington D.C.. Am Montag wird hier das „Electoral College“ zusammenkommen. Dabei handelt es sich um von den US-Bundesstatten entsandte Wahlleute, die den neuen Präsident und den Vizepräsidenten bestimmen. Trump hatte die Wahl am 3. November gegen seinen Herausforderer, den Demokraten Joe Biden, verloren. Bisher erkennt er seine Niederlage jedoch nicht an und spricht wiederholt von Wahlbetrug - hat dafür aber keine Beweise. Alle Klagen blieben bisher erfolglos. Die Vereidigung des neuen US-Präsidenten erfolgt am 20. Januar.

