Der amtierende US-Präsident Donald Trump hat den Chef der Cybersicherheitsbehörde des Heimatschutzministeriums Chris Krebs entlassen. Grund dafür waren dessen Äußerungen, die Präsidentenwahl sei nicht manipuliert gewesen. Dies sei "hochgradig unzutreffend", schrieb Trump am Montag auf Twitter, da es "massive Unzulänglichkeiten und Betrug" gegeben habe. Auch Verstorbene hätten ihre Stimme abgegeben, und in den Wahllokalen habe es bei der maschinellen Stimmauszählung "Pannen" gegeben. Krebs sei deswegen "mit sofortiger Wirkung" entlassen, so Trump auf dem Kurznachrichtendienst. Twitter versah die Einträge des Präsidenten mit Warnhinweisen wegen unbelegter Behauptungen. Trump hatte wiederholt behauptet, es habe bei der US-Wahl Betrug gegeben und deswegen mehrere Klagen einreichen lassen. Er bestreitet weiterhin seine Niederlage und hofft, den Sieg des gewählten Präsidenten Joe Biden noch auf dem Rechtsweg zu kippen.

