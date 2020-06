Kirchgang mit Entourage am Pfingstmontag in Washington D.C. Auf dem Weg vom Weißen Haus zur St John's Church hat sich US-Präsident Donald Trump der Presse gezeigt. Dabei hielt er eine Bibel in die Höhe, geräuschvoll untermalt von heulenden Sirenen. Die USA seien das großartigste Land in der Welt und nun werde man es noch großartiger machen, so Trump. Trumps demonstratives Bekenntnis zur Heiligen Schrift kam nur Stunden nachdem Demonstranten mit Tränengas aus der Nähe des Weißen Hauses vertrieben worden waren. Kurz zuvor hatte der Präsident die schwer bewaffneten Soldaten noch selbst angekündigt. Er entsandte Tausende Einsatzkräfte, um gegen die Unruhen und Gewaltausbrüche in der Hauptstadt vorzugehen. Das werde auch für andere Städte gelten, sofern Bürgermeister und Gouverneure nicht selbst für Ruhe sorgen könnten, so Trump.