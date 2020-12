US-Präsident Donald Trump hat seine Blockadehaltung gegenüber den neuen Corona-Hilfen in Höhe von rund 900 Milliarden Dollar aufgegeben. Am Sonntagabend unterzeichnete er ein entsprechendes Gesetz. Trump hatte zunächst Teile des Konjunkturpaketes als verschwenderisch kritisiert und höhere Hilfen für Arbeitslose als die vorgesehene Einmalzahlung von 600 Dollar gefordert. Nach monatelangem Ringen hatten Republikaner und Demokraten am vergangenen Wochenende mit Unterstützung des Weißen Hauses dem Paket zugestimmt. Das Gesetz enthält neben den Corona-Hilfen auch Ausgaben in Höhe von 1,4 Billionen Dollar zur Finanzierung von Regierungsbehörden. Wenn Trump die Vorlage nicht unterzeichnet hätte, hätte ab Dienstag die teilweise Schließung von Bundesbehörden gedroht. Auch die an rund 14 Millionen US-Bürger am Samstag abgelaufene Arbeitslosenunterstützung kann nun wieder anlaufen.

