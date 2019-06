Beim Gruppenfoto vor dem Abendessen beim G20-Gipfel im japanischen Osaka machten die anwesenden Staats- und Regierungschefs der führenden Industrie- und Schwellenländer einen gut gelaunten Eindruck. Dabei ist die Liste der Themen, die bei dem Treffen besprochen werden sollen, lang. In vielen Punkten gibt es zudem unterschiedliche Meinungen. Große Differenzen gibt es zum Beispiel beim Klimaschutz. US-Präsident Donald Trump hat schon bei früheren Spitzen-Treffen jedes Bekenntnis zum Pariser Klimaschutzabkommen verweigert, das die USA verlassen haben. Die Europäische Union machte dagegen deutlich, dass sie keine Abschlusserklärung mittragen werde, die einen Rückschritt gegenüber früheren Gipfeln bedeute. Im Fokus steht auch das Thema Handel - und hier besonders der Handelsstreit zwischen den USA und China. Dazu wird sich Trump am Samstag zu einem Gespräch mit Chinas Präsidenten Xi Jinping treffen: "Wie sie vielleicht gehört haben, werde ich mich morgen mit Präsident Xi treffen. Es gab schon einige Gerüchte und wir freuen uns darauf. Ich denke, es wird sehr produktiv werden, aber wer weiß das schon. Aber ich glaube, es wird produktiv werden. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Als Land sind wir sehr gut. Die USA ist wirtschaftlich derzeit das heißeste Land der Welt. Alle Regierungschefs haben mir gesagt, dass es unglaublich sei, was mit den USA passiert sei. Und sie haben mir und den Bürgern der USA gratuliert." In Osaka traf sich Trump auch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Offizielle Themen waren Handel und Abrüstung. Bei der Gelegenheit lud Putin Trump nach Angaben eines Kreml-Sprechers nach Moskau ein. Dieser solle im kommenden Jahr an den Feierlichkeiten zum Ende des 2. Weltkrieges teilnehmen. Trump habe positiv reagiert, so der Kreml-Sprecher. Proteste und Demonstrationen gibt es während des G20-Gipfels in Japan kaum. Am Freitag protestierte in Osaka eine kleine Gruppe gegen die chinesische Regierung. Darunter viele Demonstranten aus Hongkong, die ihre Bürgerrechte in Gefahr sehen.