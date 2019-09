US-Präsident Donald Trump ist am Mittwoch zu einem Besuch an der Grenze zwischen den USA und Mexiko eingetroffen, um sich persönlich von dem Fortschritt seines Vorzeigeprojekts, dem Grenzmauerbau, ein Bild zu machen. Parallel konnte man allerdings in einer nur relativ geringen Entfernung, im südkalifornischen San Diego, noch einen ganz anderen Donald Trump entdecken. Dabei handelte es sich um einen gigantischen Ballon in Form eines verärgerten trumpähnlichen Babys. Den Teilnehmern der Demonstration ging es dabei darum, gegen den Besuch und damit auch gegen die Politik von Donald Trump zu protestieren. "Als Präsident sollte er sich um Ehre, Würde, Anmut und Respekt gegenüber den Menschen bemühen. Und ich denke, wir müssen zeigen, wie wir sein wollen. Ich bin heute hier, um friedlich zu sein. Ich bin nicht hier, um zu kämpfen, ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Ich bin hier, um zu zeigen, dass wir alle miteinander auskommen können." Im Februar erklärte US-Präsident Donald Trump den nationalen Notstand an der Grenze zu Mexiko, um an Gelder für den Mauerbau zu kommen. Und am Mittwoch sagte er, was er damit meint: "Ich denke, dass dies ganz sicher ein riesiger nationaler Notstand ist, wegen des Menschenhandels, der Drogen und der illegalen Immigration. Und in vielen Fällen handelt es sich um Kriminelle und die wollen wir nicht in unserem Land haben." Bisher hat Mexiko keine Kosten für den Mauerbau übernommen, was Trump immer gefordert hatte. Doch das hat seine Gründe, wie der US-Präsident erläutert: "Wenn ich fünf Prozent Steuern auf Produkte aus Mexiko erhebe - mit all den Autos und allem, was sonst noch so gehandelt wird - für ein halbes Jahr, das würde für die Bezahlung der Mauer vollkommen reichen. Im Moment will ich das nicht, weil ich sehr glücklich bin mit dem, was Mexiko tut. Mexiko macht das, weil es nicht besteuert werden will. Sie können denken, was sie wollen. Aber wenn ich wollte, nur über sechs Monate, fünf Prozent berechnen, dann wäre der Mauerbau bezahlt." Bisher wurde allerdings Medienangaben zufolge noch kein einziger neuer Abschnitt mit dem seit Jahren angekündigten Mauerbau versehen, sondern es wurden nur alte Grenzvorrichtungen durch neue ersetzt. Der Grenzmauerbau war bereits 2016 Teil der politischen Kampagne von Donald Trump, als er für das Präsidentenamt kandidierte.