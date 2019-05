Für viele war der erste Mai eine willkommene Gelegenheit, um explizit gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump zu demonstrieren. In Los Angeles waren es vor allem Einwanderer, die gegen den harten Kurs der Trump-Regierung gegen Immigranten protestierten, und auf deren schwierige Lebens- und Arbeitsbedingungen aufmerksam machen wollten. Die Gewerkschaftsführerin Gilda Valdez sagte: "Es leben dem schwierigsten Umfeld, das ich je gesehen habe. Dass unsere eigene Regierung unsere Kinder in Käfige gesperrt hat ist absolut inakzeptabel, okay? Und als gäbe es nicht genug Gründe, wir sind auch hier, damit die jetzige Regierung 2020 abgelöst wird." Der 1. Mai verläuft in den USA traditionell ruhiger, als in Europa, doch als Antwort auf Trumps Politik gingen in diesem Jahr im ganzen Land Menschen auf die Straße. Auch bei den Umzügen in der kubanischen Hauptstadt Havanna bezogen sich die Menschen direkt auf Trumps Regierung und dessen Offensive gegen sozialistische Staaten in der Region. Vor wenigen Tagen hatte Trump angekündigt, ein vollständiges Embargo gegen Kuba zu verhängen, sollte das Land weiterhin die Truppen des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro unterstützen. Zehntausende Angehörige des Militärs soll Kuba laut den USA in Venezuela im Einsatz haben. Dieser Behauptung hat die Regierung in Havanna bereits mehrmals widersprochen. Die Demonstrantin Rosa Maria Alvarez sagt: "Ich bin hier um unsere Revolution zu unterstützen und die Rechte der Kubaner zu verteidigen. Wir haben das Recht die Regierungsform zu haben, die wir wollen. Wir unterstützten unsere Brüder und Schwestern in Venezuela und Nicaragua, denen die USA genauso droht wie Kuba." In dem sozialistisch regierten Land ist der Internationale Tag der Arbeit traditionell ein Tag mit staatlich organisierten Feierlichkeiten.