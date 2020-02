4 Oscars, drunter den für den besten Film - der südkoreanische Beitrag „Parasite" begeisterte vor zehn Tagen Fachleute und Publikum. Doch einer kann die Auszeichnung offenbar nicht nachvollziehen: "Übrigens, wie schlecht war eigentlich die Oscar-Verleihung dieses Jahr? Haben sie das gesehen? 'And the winner is …' ein Film aus Südkorea. Was zum Teufel war dass denn? Wir haben genug Handelsprobleme mit Südkorea. Und als Krönung kriegen sie den Preis für den besten Film des Jahres? War das gut? Keine Ahnung. Ich denke eher an 'Vom Winde verweht'. Können wir bitte 'Vom Winde verweht' wiederhaben 'Sunset Boulevard'? Es gibt so viele große Filme. 'The winner is from South Korea.' Ich dachte, das wäre der beste fremdsprachige Film. Der beste Auslandsbeitrag. Nein - gab's das schon mal?"