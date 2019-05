Eine große Ehre sei es, ihn im Weißen Haus zu empfangen, so Donald Trump über seinen ungarischen Gast. Viktor Orban hat dem US-Präsidenten einen Besuch abgestattet, und der war voll des Lobes für Orban - vor allem in puncto Einwanderungspolitik. "Der Ministerpräsident ist ein Mann der Härte, aber er wird respektiert. Nach Ansicht vieler Menschen hat er die richtigen Dinge getan, was Immigration angeht. Europa hat gewaltige Probleme auf diesem Gebiet, weil sie es eben anders gemacht haben als der Ministerpräsident es in seinem Land getan hat." Hochrangige Kongressmitglieder beider US-Parteien hatten zuvor Vorbehalte gegen Orban geäußert. Die Demokratie in Ungarn sei in den vergangenen Jahren erheblich erodiert. Sie hatten Trump aufgefordert, das Treffen mit Orban abzusagen. Mehrere demokratische Abgeordnete verwiesen darauf, dass Orban sich antisemitisch und ausländerfeindlich geäußert habe. Der hat daheim in Ungarn umstrittene Justizreformen vorangetrieben und verfolgt eine harte Anti-Einwanderungspolitik.