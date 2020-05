Unter der Beschallung des Rocktitels "Live And Let Die" von "Guns and Roses" besuchte US-Präsident Donald Trump am Dienstag eine Maskenfabrik in Phoenix, Arizona. Auffällig war, dass Trump, seine Begleiter und der Chef der Fabrik im Gegensatz zu den Mitarbeitern keine Masken trugen. Dabei gab es in den Produktionshallen ein Schild, das zum Tragen einer Gesichtsmaske aufforderte. Trump gerät wegen seiner offensiven Lockerungspolitik immer mehr in die Kritik. In Arizona verkündete der US-Präsident, die Coronavirus-Taskforce im Weißen Haus auflösen zu wollen. "Ich denke, dass Mike Pence und die Taskforce eine großartige Arbeit geleistet haben, aber jetzt schauen wir uns eine andere Art und Weise an. Es geht um Sicherheit und Öffnung. Und dafür werden wir wahrscheinlich eine andere Gruppe einsetzen." Angesprochen auf die Einschätzung einiger Ärzte, dass es im Herbst eine zweite Welle der Infektionen geben könnte, sagte Trump: "Nun gut, weil wir unser Land nicht für die nächsten fünf Jahre stilllegen können. Wissen sie, sie können sagen, dass es vielleicht eine neue Welle geben wird, und die meisten oder einige Ärzte prophezeien das. Es wird eine Flamme sein, die wir löschen werden. Wir haben eine Menge über das Coronavirus gelernt." In Arizona warb der US-Präsident auch um potenzielle Wähler. Hier hatte Trump bei der Präsidentschaftswahl 2016 gegen Hillary Clinton noch gewonnen. Aktuelle Meinungsumfragen zeigen jedoch, dass der voraussichtliche Kandidat der Demokraten Joe Biden die Nase vorn hat. Die Präsidentschaftswahl findet am dritten November statt.