US-Präsident Donald Trump ist am Donnerstag in Afghanistan eingetroffen. Der nicht angekündigte Truppenbesuch zum amerikanischen Thanksgiving-Feiertag war die erste Reise Trumps in das Land seit seiner Amtsübernahme. Trump schürte Hoffnungen auf einen Friedensschluss mit den radikal-islamischen Taliban: Die Miliz habe sich bei laufenden Gesprächen nach anfänglicher Weigerung zur Zusage einer Feuerpause bereiterklärt. "Die Taliban wollen einen Deal machen. Wenn, dann muss es ein echter Deal sein. Wir werden sehen, ob sie einen Deal machen wollen. Es muss ein echter Deal sein. Sie wollen einen Deal machen. Sie wollen einen Deal machen, weil ihr einen tollen Job macht. Das ist der einzige Grund, warum sie einen Deal machen wollen." Bereits in der vergangenen Woche hatte ein Gefangenenaustausch Hoffnungen auf einen Friedensschluss genährt. Die USA hatten dieses Jahr bereits monatelang Verhandlungen mit den Taliban geführt. Ziel war ein Abzug der US-Truppen vom Hindukusch im Gegenzug für Sicherheitsgarantien der Islamisten. Trump stoppte die Gespräche im Oktober jedoch abrupt nach dem Tod eines US-Soldaten und elf weiterer Menschen bei einem Anschlag der Taliban in Kabul.