US-Präsident Donald Trump äußerte sich am Donnerstag zu der öffentlichen Erklärung von Sonderermittler Robert Mueller. Es sei dasselbe gewesen, wie im Bericht, sagte Trump, und nannte Mueller hochgradig voreingenommen. Trump habe ihm vor Beginn der Untersuchungen den Posten auf den FBI-Chef verwehrt, deshalb hätte Mueller gar nicht neutral ermitteln können, so der Präsident. Mueller hatte sich am Vortag erstmals öffentlich zu den über zwei Jahre geführten Ermittlungen geäußert, was die Debatte über ein Amtsenthebungsverfahren unter Demokraten erneut befeuerte. Mueller hatte gesagt, es sei rechtlich nicht möglich einen Präsidenten im Amt anzuklagen, seine Untersuchung entlaste den Präsidenten jedoch nicht von dem Vorwurf, sich falsch verhalten zu haben. "Wären wir uns sicher gewesen, dass der Präsident keine Straftat begangen hat, hätten wir das so gesagt." Mueller sprach nicht direkt von einem Amtsenthebungsverfahren, sondern sagte lediglich, dass die Verfassung andere Mechanismen vorsehe, um einen amtierenden Präsidenten formell anzuklagen. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, nahm diesen Impuls vorsichtiger auf, als einige ihrer demokratischen Parteikollegen. "Keine Möglichkeit ist ausgeschlossen, aber wir wollen einen ganz sicheren Fall haben, so sicher, dass selbst die Republikaner im Senat, die ja auch keine objektive Jury sind, einsehen, welchen Weg wir für dieses Land einschlagen müssen", so Pelosi auf einer Veranstaltung in San Francisco. Eine schriftliche Version von Muellers Bericht war im April veröffentlich worden. Daraus ging hervor, dass Russland mehrfach Einfluss auf den Wahlausgang 2016 genommen hatte. Eine kriminelle Zusammenarbeit zwischen Moskau und dem Weißen Haus wurde durch den Bericht jedoch nicht bestätigt. Nachdem Sonderermittler Mueller sich am Donnerstag erstmals öffentlich zu seinen Russlandermittlungen äußerte, reagierte der Fraktionsführer der Demokraten, Cuck Schumer, alarmiert. "Ganz gleich auf welcher Seite sie politisch stehen, es ist glasklar, dass es 2016 eine russische Einmischung in unsere Wahlen gab, und es ist ebenso klar, dass es das 2010 wieder geben wird, wenn wir unsere Hände in den Schoß legen und einfach nichts tun. Das würde das Vertrauen in die Demokratie unterwandern, und das wäre sehr schlecht für die USA." Die Demokraten im Senat würden dafür sorgen wollen, dass ausreichend Geld dafür bereitgestellt wird, die Wahl im Jahr 2020 vor dem Einfluss aus dem Ausland zu schützen.