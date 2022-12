STORY: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat die Veröffentlichung seiner Steuerunterlagen als Schande für den Kongress verurteilt. Der Republikaner äußerte sich am Freitag, kurz nachdem der von den Demokraten kontrollierte Finanzausschuss des Repräsentantenhauses wie erwartet die teilweise geschwärzten Unterlagen für den Zeitraum von 2015 bis 2020 freigab. Der Zeitraum der Unterlagen deckt die Präsidentschaft des Republikaners Trump und den dazugehörigen Wahlkampf ab. Große Neuigkeiten waren im Vergleich zu den vorab veröffentlichten Inhalten zunächst nicht zu erkennen. Allerdings können die Dokumente jetzt von Steuerexperten und Journalisten eingehend studiert werden. Bekannt wurde im Vorfeld bereits, dass Trumps Einnahmen und Steuerlast in dem Zeitraum deutlich schwankten. Er und seine Ehefrau Melania machten große Abschreibungen sowie Verluste geltend und zahlten in mehreren Jahren keine Einkommensteuer. Trump hatte während des Wahlkampfs die Steuererklärungen nicht veröffentlicht, im Gegensatz zu der üblichen Praxis von hochrangigen Kandidaten in den USA. Und vor Gericht war er mit dem Versuch gescheitert, eine Herausgabe zu verhindern.

