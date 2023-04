Laut Angaben seines Wahlkampfteams sind seit Bekanntgabe der Anklage bereits vier Millionen Dollar an Spendengeldern eingegangen. Am Dienstag soll der Ex-US-Präsident vor Gericht erscheinen und seine Fingerabdrücke abgeben. Rechtsexperten sehen heikle Punkte in dem Verfahren.