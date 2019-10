Das Thema "Grenzmauer zu Mexiko" ist fester Bestandteil in den Wahlkampfreden von US-Präsident Donald Trump. Mit einer Rede in Pittsburgh sorgte er damit jetzt aber für Verwirrung: "New Mexiko werden wir glaube ich gewinnen, wissen Sie warum? Weil die an ihrer Grenze Sicherheit haben wollen. Und wir werden eine Mauer an der Grenze zu New Mexico bauen. Und wir werden eine Mauer in Colorado bauen. Wir bauen eine wunderschöne Mauer, eine große, die auch funktioniert. Wo man nicht drüber oder drunter kommt. Und wir bauen eine Mauer in Texas. Wir bauen keine Mauer in Kansas, aber auch dort werden die Menschen von der Mauer profitieren." Allerdings ist auch der von Trump beschriebene Mauer-Bau in Colorado höchst unwahrscheinlich. Der US-Bundesstaat ist Hunderte Kilometer von der mexikanischen Grenze entfernt. In den sozialen Netzwerken sorgten die Äußerungen des US-Präsidenten für Erstaunen und Spott.