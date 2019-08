Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will Einwanderern den Zugang zur amerikanischen Staatsbürgerschaft erschweren. Wenn Zuwanderer künftig soziale Leistungen vom Staat, wie Wohngeld oder Essensmarken in Anspruch nehmen, werde ihnen künftig der Zugang zu einer Green Card verweigert, kündigte das Weiße Haus am Montag an. Wer bereits eine Greencard habe und öffentliche Mittel in Anspruch nehme, solle nicht mehr die Staatsbürgerschaft erhalten können, sagte der amtierende Direktor der Einwanderungsbehörde Ken Cuccinelli: "Durch die neuen Regeln bekräftigt die Regierung von Präsident Trump die Ideale der Selbstversorgung und der Eigenverantwortung. Damit wird sichergestellt, dass Einwanderer in der Lage sind, sich selbst zu versorgen und hier in Amerika erfolgreich zu werden. Unsere Regeln verhindern allgemein, dass Ausländer, die vermutlich in den USA angeklagt werden, in die USA kommen oder hierbleiben und dann möglicherweise eine Green Card bekommen." Es müsse sichergestellt werden, dass genug Mittel für amerikanische Bürger vorhanden seien, hieß es. Ohne eine Änderung der Einwanderungsregeln sei das nicht möglich. Schätzungen zufolge könnten davon 22 Millionen legal im Land befindlichen Menschen ohne US-Staatsbürgerschaft und 10.5 Millionen Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus betroffen sein. Menschenrechtsanwälte und Einwanderer-Organisationen kritisierten die Pläne der Regierung.