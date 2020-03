Die USA verhängen ein 30-tägiges Einreiseverbot für Reisende aus Europa. Die Maßnahme im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie solle von Freitag-Mitternacht an gelten, sagte US-Präsident Donald Trump am Mittwochabend in einer Ansprache. Die Reisebeschränkungen gelten nicht für US-Bürger, die in ihre Heimat zurückreisen wollen. Großbritannien sei von den Einschränkungen ausgenommen. Ein EU-Diplomat erklärte, man sei nicht vorab über die Maßnahme informiert worden. In den USA sind bislang mehrere Dutzend Menschen an einer Coronavirus-Infektion gestorben, mehr als 1000 haben sich nach offiziellen Angaben angesteckt. Das öffentliche Leben wird zunehmend von der Epidemie beeinflusst. So wurden Großveranstaltungen abgesagt, die Basketball-Liga NBA hat bis auf weiteres alle Spiele der laufenden Saison ausgesetzt.