Während die iranische Seite in Teheran am Freitag mutmaßliche Reste der abgeschossenen US-Drohne vorzeigte, lieferte der amerikanische Präsident Donald Trump der Öffentlichkeit neue Details aus seiner Sicht über den Vorfall, der die Spannungen in der Golfregion anfacht. So hat Trump in dem Konflikt nach eigener Darstellung einen Vergeltungsangriff nur wenige Minuten vor dem Beginn gestoppt. Das US-Militär sei in der Nacht auf Freitag zu solchen Gegenattacken auf drei Ziele bereit gewesen, schrieb der Präsident am Freitag auf Twitter. Dann habe er gefragt, wie viele Personen sterben würden. "150 Menschen, Sir", sei die Antwort von einem General gewesen. Er habe den Angriff dann zehn Minuten vor dem Start als "nicht verhältnismäßig" für den Abschuss einer unbemannten Drohne abgeblasen. "Ich habe keine Eile", schrieb Trump. Das US-Militär sei mit Abstand das beste der Welt, und die Sanktionen gegen den Iran zeigten Wirkung. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters aus iranischen Regierungskreisen warnte Trump den Iran vor dem unmittelbar bevorstehenden Angriff. Demzufolge hatte er über den Oman mitgeteilt, er wolle keinen Krieg, sondern Gespräche. Vorausgegangen war der Abschuss einer US-Drohne, die nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden in das Hoheitsgebiet der Islamischen Republik eingedrungen war. Die USA erklärten dagegen, die Drohne habe sich über internationalen Gewässern befunden. Die Situation löste weltweit Besorgnis aus. Die zunehmenden Spannungen ließen den Öl-Preis steigen. Zahlreiche Fluggesellschaften strichen Flüge über die Konfliktregion oder leiteten ihre Maschinen um.