Beifall für US-Präsident Donald Trump bei seinem Besuch im Büro des Republikanischen Nationalkomitees im US-Bundesstaat Virginia. Für Trump natürlich ein Heimspiel. Vor seinen Anhängern zeigte er sich optimistisch: "Ich habe gehört, dass wir es sehr gut in Florida machen. Auch in Arizona. Unglaublich gut in Texas. Eigentlich überall. Die Schlangen sind erstaunlich. Ich denke, wir werden eine tolle Nacht haben. Und noch viel wichtiger, wir werden vier großartige Jahre haben." Trumps Herausforderer von den Demokraten Joe Biden besucht am Dienstag sein Elternhaus in Scranton, im US-Bundesstaat Pennsylvania. Der Bundesstaat könnte für den Wahlausgang entscheidend werden und ist deshalb besonders hart umkämpft. Auf die Frage, woran er am Wahltag denke, sagte Biden: "An meine Mutter." In Bezug auf die angeblichen Pläne von Trump, den Wahlsieg bei einem Vorsprung früh für sich zu beanspruchen, witzelte Biden, er habe alle fünf Stimmen in Dixville Notch in New Hampshire gewonnen. Deshalb wolle er sich schon jetzt zum Sieger erklären lassen. Der Ausgang der Wahl gilt als offen, wenn auch mit leichten Vorteilen für Biden. Es ist eine Wahl, wie es sie so in der Geschichte der USA noch nicht gegeben hat. Bereits jetzt zeichnet sich eine Rekordbeteiligung ab. Fast 100 Millionen Amerikaner - oder knapp drei Viertel aller Wähler, die 2016 teilnahmen - haben schon gewählt. Nicht zuletzt um sich vor einer Virus-Ansteckung in den Warteschlangen vor den Wahllokalen zu schützen, nutzten sie die Möglichkeit, im Vorfeld ihren Stimmzettel abzugeben oder per Post einzusenden. Durch das Land zieht sich ein tiefer Graben zwischen Trump- und Biden-Anhängern. Der 77-jährige Herausforderer wirft Trump vor allem Versagen bei der Bekämpfung der Pandemie vor. Umfragen zeigen, dass die Amerikaner Biden in dieser Frage ein besseres Krisenmanagement zutrauen. Trump entgegnet, das Virus werde bald verschwinden und die Wirtschaft sich rasch erholen. Auch verspricht er, dass es bald einen Impfstoff geben werde. Ähnlich wie schon 2016 empfiehlt er sich als Garant für Wohlstand, Recht und Ordnung. Er wettert gegen illegale Einwanderung und warnt vor einem Linksruck unter Biden. Biden führt in nationalen Umfragen, doch in mehreren Bundesstaaten bahnt sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen an. Der Ausgang ist deswegen ungewiss, denn bei der Präsidentenwahl entscheidet nicht die Mehrheit der landesweit insgesamt abgegebenen Stimmen über den Sieger, sondern das Wahlkollegium. Dieses setzt sich aus sogenannten Wahlleuten zusammen, die jeder Bundesstaat abhängig von seiner Bevölkerungszahl stellt.

