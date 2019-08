Demonstrative Geschlossenheit bei US-Präsident Donald Trump und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron bei der Pressekonferenz am Ende des G7-Gipfels in Biarritz. Trump lobte die dreitägigen Verhandlungen als sehr gut und verwies zudem auf bilaterale Fortschritte. Etwa beim US-Japan-Handelsabkommen oder im Digitalsteuer-Streit mit Frankreich. Die erwartete öffentliche Auseinandersetzung mit Trump oder dem britischen Premierminister Boris Johnson fand an der französischen Atlantikküste nicht statt. Fortschritte gab es laut Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Iran-Politik. Er sei sogar unter Umständen bereit, Irans Präsident Ruhani zu treffen, sagte Trump: "Wenn die Umstände in Ordnung sind, würde ich dem mit Sicherheit zustimmen. Aber in der Zwischenzeit, müssen sie gute Spieler sein. Sie verstehen, was das bedeutet. Und sie können nicht das tun, was sie angekündigt haben zu tun. Denn wenn sie das machen, werden sie auf eine gewaltige Kraft stoßen. Wir haben keine Wahl." Auch wenn die USA das Atomabkommen anders als die anderen sechs G7-Staaten weiter ablehnen, sei man sich in den großen Linien einig gewesen, hieß es nach dem Treffen. Iran dürfe zum einen keine Atomwaffen entwickeln. Zum anderen wollten alle G7-Staaten nach der jüngsten Eskalation am Golf unbedingt einen Verhandlungsweg gehen.