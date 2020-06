US-Präsident Donald Trump hat Maßnahmen zur Anpassung umstrittener Polizeipraktiken auf den Weg gebracht. Er unterzeichnete dazu am Dienstag ein als Polizeireform angekündigtes Dekret. Trump reagierte damit auch auf die scharfe Kritik an seiner Reaktion auf die Tötung des Afroamerikaners George Floyd und die Massenproteste gegen Rassismus. Unter anderem sollen demnach Beamte den Würgegriff nur noch in für sie lebensbedrohlichen Situationen anwenden dürfen. Auch sollen Daten über negativ auffällig gewordene Polizisten für Dienststellen besser zugänglich gemacht werden. Gleichzeitig unterstrich Trump aber, dass er gegen die von einigen Seiten geforderte Streichung von Geldern und einen kompletten Umbau der Polizei sei: "Niemand braucht eine starke und vertrauenswürdige Polizei mehr als diejenigen, die in sozialen Brennpunkten leben. Und gerade die leiden besonders unter einer kleinen Zahl von schlechten Beamten. Und diese Polizisten gibt es. Es ist nur ein kleiner Prozentsatz, ich würde sagen er ist winzig. Aber niemand will sie mehr loswerden als die überwältigende Zahl wirklich guter und großartiger Polizisten." Bürgerrechtler und auch der Fraktionschef der Demokraten im Senat, Chuck Schumer kritisierten, dass das Dekret nicht weit genug gehe. Die Debatte über Polizeibrutalität und Rassismus kochte nach der Tötung Floyds am 25. Mai bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis hoch. Weltweit wurden Massendemonstrationen ausgelöst. Am Rande einiger Proteste in den USA kam es zu Ausschreitungen mit Brandstiftungen und Plünderungen. Trump drohte daraufhin unter anderem mit dem Einsatz des Militärs. Kritiker warfen ihm vor, mit seiner Rhetorik Öl ins Feuer zu gießen. Rufe nach Konsequenzen für gewalttätig gewordene Polizisten wurden immer lauter. Inzwischen arbeiten sowohl Trumps Republikaner als auch die Demokraten an Reformvorschlägen.