Trotz der Eskalation des Handelsstreits mit China gibt sich Präsident Donald Trump optimistisch, doch noch eine Lösung in dem Konflikt zu finden. Er peile ein Treffen mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping auf dem G20-Gipfel Ende Juni in Japan an, sagte Trump am Montag in Washington. Er denke, dass das ein fruchtbares Treffen werde, sagte der US-Präsident. Trump hatte am Freitag neue Zölle auf chinesische Importe im Wert von 200 Milliarden Dollar angeordnet. Er lässt angesichts der zuletzt festgefahrenen Verhandlungen zudem höhere Abgaben auf alle übrigen Einfuhren aus der Volksrepublik vorbereiten. "Ich möchte auch Minister Steven Mnuchin danken. Steve ist gerade aus China zurückgekommen. Wir werden ihnen in drei oder vier Wochen sagen, ob es erfolgreich war oder nicht. Das kann man nie wissen. Aber ich habe das Gefühl, dass es sehr erfolgreich sein wird." China hatte im Gegenzug zu den US-Zöllen angekündigt, ab Juni zusätzliche Zölle auf amerikanische Waren im Volumen von 60 Milliarden Dollar zu erheben. Die Zuspitzung des Konflikts schürt Sorgen vor schwerwiegenden Folgen für die Weltwirtschaft und belastet die Börsen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Montag 2,4 Prozent tiefer auf 25.324 Punkten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich sogar um 3,4 Prozent. Unter Druck waren Firmen, die besonders viel Geschäft im Ausland machen.