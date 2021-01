Gegen 8.00 Uhr am Mittwochmorgen in Washington war es so weit. Der scheidende US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania nahmen Abschied vom Weißen Haus. Per Hubschrauber ging es weiter zum Militärflughafen Andrews bei Washington. Dort gab es eine kurze Abschiedszeremonie für Trump. US-Vizepräsident Mike Pence hatte angekündigt, dass er nicht dabei sein werde. Als Grund wurden Terminschwierigkeiten angegeben. Auf dem Militärflughafen gab es Böllerschüsse und Jubel für Trump. Noch einmal trat er ans Rednerpult. Seine Amtszeit sei sehr erfolgreich gewesen, so Trump. So habe er die militärische Stärke der USA wiederhergestellt und die größten Steuererleichterungen in der Geschichte angeordnet. "Ich kann nur sagen, wir haben hart gearbeitet. So wie es die Sportler sagen würden, uns allen Dingen im Feld gestellt. Wir müssen nie sagen, wenn wir zusammen in Florida sitzen, hätten wir nur etwas härter gearbeitet. Man kann nicht härter arbeiten. Es gab viele Hindernisse und wir sind da durchgegangen. Und wir haben 72 Millionen Stimmen bekommen. Das ist ein historischer Rekord." Nach der Veranstaltung auf dem Flughafen flog Trump laut Medienberichten weiter nach Florida. Als erster Präsident seit 1869 weigert er sich an der feierlichen Amtsübergabe an seinen Nachfolger teilzunehmen. Der gewählte Präsident Joe Biden wird am Mittwoch in Washington vereidigt. Trump hatte bei den Präsidentschaftswahlen am 3. November 2020 gegen seinen Herausforderer Biden verloren. Bis heute hat er die Niederlage nicht eindeutig anerkannt. Er hatte über Wochen mit fragwürdigen Methoden versucht, Bidens Sieg nachträglich zu kippen.

Mehr