US-Präsident Donald Trump verlegt seinen Erstwohnsitz von New York nach Palm Beach in Florida. Das kündigte er über den Kurznachrichtendienst Twitter an. Obwohl er jedes Jahr Millionen Dollar an Steuern zahle, sei er in New York von der Politik schlecht behandelt worden, begründete er den Schritt. "Ich schätze New York und die Menschen in New York", schrieb Trump. Aber obwohl er in der Stadt jedes Jahr Millionen von Dollar an Steuern zahle, würden Politiker der Stadt und des gleichnamigen Bundesstaates "nur wenige schlechter behandeln" als ihn. Bislang befand sich im Trump Tower in Manhattan nicht nur die Zentrale von Trumps Immobilienunternehmen, sondern auch sein Hauptwohnsitz. Auf seinem Anwesen in Palm Beach verbrachte er seit Beginn seiner Präsidentschaft allerdings mehr Zeit als in seinem Appartement in New York. Der Republikaner Trump liegt im Streit sowohl mit dem Bürgermeister der Stadt New York, Bill de Blasio, als auch mit dem Gouverneur des Bundesstaats New York, Andrew Cuomo. Beide gehören den Demokraten an. Die New York Times berichtete, dass die Ummeldung vermutlich steuerliche Gründe habe. So gibt es in Florida auf Bundesstaatenebene weder Einkommens- noch Erbschaftssteuer.