Nach seinem Machtwort zur Fertigung von Beatmungsgeräten durch den Autokonzern General Motors hat US-Präsident Donald Trump am Freitag konkrete Zahlen genannt. "Wir werden viele Beatmungsgeräte bauen", sagte Trump. In den kommenden 100 Tagen würden die USA 100.000 dieser Apparate herstellen. Sollten gar nicht so viele gebraucht werden, könne der Überschuss in andere Ländern wie Großbritannien, Deutschland, Italien und Spanien exportiert werden. Kurz vor der Anordnung, bei der Trump auf ein Gesetz zur Steuerung der Wirtschaft in Kriegszeiten zurückgreift, war der Präsident mit General Motors und dem anderen großen US-Autobauer Ford hart ins Gericht gegangen. Die Konzerne hätten zu spät damit begonnen, Beatmungsgeräte zu produzieren. GM und Ford hatten vor einigen Tagen erklärt, in Zusammenarbeit mit Herstellern von Medizinausrüstung die Produktion von Beatmungsgeräten hochzufahren. Dazu hatte Trump sie gedrängt, auf eine Anordnung zunächst aber verzichtet. Kritiker werfen wiederum dem Präsidenten vor, zu zögerlich auf die Krankheitswelle reagiert zu haben.