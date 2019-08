Nach den jüngsten Waffen-Angriffen in den USA hat Präsident Donald Trump zur Ablehnung von Rassismus und Fanatismus aufgerufen. Ausdrücklich stellte sich Trump am Montag in Washington gegen Vorstellungen von einer Überlegenheit der Weißen. Diese finsteren Ideologien müssten besiegt werden, sagte er. Für Hass sei kein Platz in Amerika. Er sprach sich auch aus für die Todesstrafe für Täter von Hass-Verbrechen und von Massen-Morden. O-Ton: "Heute habe ich das Justizministerium angewiesen, Gesetze vorzuschlagen, die sicherstellen, dass jenen, die Hass-Verbrechen und Massen-Morde begehen, die Todesstrafe bevorsteht und dass diese Todesstrafe auch schnell und entschieden vollstreckt wird, ohne Jahre mit nutzlosen Verschiebungen Trump machte das Internet und Online-Netzwerke für eine Radikalisierung der Gesellschaft mitverantwortlich. Die USA müssten gegen die Kultur der Gewalt vorgehen. Dazu gehörten Computerspiele, die Gewalt feiern. Trumps Äußerungen setzten an der Wall Street die Kurse von Videospiel-Herstellern unter Druck. Der Präsident hatte sich zuvor auf Twitter für strengere Kontrollen beim Verkauf von Schusswaffen ausgesprochen. Am Wochenende waren bei zwei Angriffen in den USA etwa 30 Menschen erschossen worden. In beiden Fällen handelte es sich bei den mutmaßlichen Tätern um weiße Männer, in einem Fall war das Motiv nach ersten Erkenntnissen Rassismus. Einige Kritiker - darunter Demokraten - werfen Trump vor, mit fremdenfeindlichen Äußerungen ein Klima des Hasses zu schüren und Rassismus Vorschub zu leisten. Trump hat dies zurückgewiesen.