Der Fall geht auf ein Telefongespräch vom 2. Januar 2021 zurück, in dem Trump den obersten Wahlleiter von Georgia, Brad Raffensperger, aufforderte, genügend Stimmen zu "finden", um seine Niederlage in diesem Bundesstaat zu drehen. Raffensperger lehnte ab. Bei der Präsidentschaftswahl 2020 hatte der damalige Herausforderer und spätere Wahlsieger Joe Biden unter anderem in Georgia knapp gegen Trump gewonnen.