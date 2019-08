Vor seinem Abflug zu den Tatorten der jüngsten Massaker in den USA in Dayton und in El Paso, hat US-Präsident Donald Trump am Mittwoch Kritik zurückgewiesen, wonach er selbst den Hass auf Migranten und den Rassismus im Land befeuert habe. "Meine Kritiker sind Politiker, die versuchen Punkte zu machen. Viele von ihnen wollen Präsident werden, haben aber ganz schlechte Umfragewerte. Und wenn man sich Dayton anschaut, dann war der Täter jemand, der Bernie Sanders oder Elizabeth Warren unterstützt. Das hat nichts mit Präsident Trump zu tun. Das sind Leute, die einen politischen Vorteil wollen. Ich glaube nicht, dass sie den bekommen werden. Ich möchte mich da so weit wie möglich raushalten." Er wolle nicht, dass kranke Menschen in den Besitz von Waffen kommen würden, sagte Trump. Deshalb sei er für schärfere Kontrollen beim Schusswaffenverkauf. Dazu werde es viele Gespräche im Kongress geben, dabei werde am Ende auch etwas rauskommen. Zuvor hatte Trump das Internet und Online-Netzwerke für eine Radikalisierung der Gesellschaft mitverantwortlich gemacht und auch Gewalt in Computerspielen kritisiert. Er kündigte einen Gesetzwurf an, der sicherstellen soll, dass bei Massenmord und Verbrechen aus Hass die Todesstrafe angewandt werden kann. Außerdem hatte Trump auf Twitter den Medien eine Mitschuld für eine aufgestaute Wut im Land gegeben.