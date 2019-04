Präsident Donald Trump kündigte an, dass die USA aus dem internationalen Waffenhandelsvertrag ATT aussteigen werden. Dies sagte er am Freitag in einer Rede vor der Waffenlobby NRA, der National Riffle Association in Indianapolis. Die Lobby gilt als treuer Unterstützer des Präsidenten, die Regulierung von Schusswaffen und des internationalen Waffenexports sind seit langem ein sensibles Thema in der US-amerikanischen Innenpolitik. Die einflussreiche Waffenlobby NRA fürchtet, dass es durch den internationalen Waffenhandelsvertrag zu einer Einschränkung des Grundrechts auf Waffenbesitz, dem Second Amendment, kommen könnte. "Unter meiner Führung werden wir Amerikas Unabhängigkeit an niemanden abgeben. Wir werden es fremden Beamten nicht erlauben auf der Freiheit herumzutrampeln, die Sie durch das Second Amendment haben. Darum wird meine Regierung niemals den UN Arms Trade Treaty ratifizieren. Ich hoffe, das macht sie glücklich." Sagte Trump bei der Jahresversammlung der Lobby, und unterschrieb den Beschluss vor den Augen der Anwesenden. "Wir glauben an Freiheit und Unabhängigkeit und an das Recht unsere Waffen zu behalten." Trumps Vorgänger Barack Obama hatte im Jahr 2013 den internationalen Waffenhandelsvertrag, das Arms Trade Treaty, unterschrieben. Er wurde mit klarer Mehrheit von der UN-Generalversammlung verabschiedet und reguliert den weltweiten Waffenhandel. Im US Senat war es bisher jedoch nicht ratifiziert worden. Der weltgrößte Waffenexporteur weltweit sind die USA.