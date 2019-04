US-Präsident Donald Trump heizt den Streit mit dem Iran an. Er will Ölexporte der Islamischen Republik ab Anfang Mai komplett verhindern und droht Käufern mit amerikanischen Sanktionen. Betroffen sind neben China, Japan und Indien auch die Länder Südkorea, Taiwan, die Türkei, Italien und Griechenland. US-Außenminister Mike Pompeo sagte am Montag, es werde keine Gnadenfrist mehr geben. "Die Vereinigten Staaten hatten ständige Gespräche mit ihren Verbündeten und Partnern, um sie vom iranischen Rohöl fernzuhalten und von Alternativen zu überzeugen." Wegen Lieferausfällen in den Krisenländern Venezuela und Libyen ist die Lage am Ölmarkt ohnehin angespannt. Die Trump-Regierung betonte, zusammen mit Verbündeten wie Saudi-Arabien dafür zu sorgen, dass es auf dem Ölmarkt ein ausreichendes Angebot geben werde. Investoren an den Finanzmärkten reagierten nervös auf die Nachrichten. Der Ölpreis stieg zeitweise um rund drei Prozent auf den höchsten Stand in diesem Jahr, weil Produktionsengpässe befürchtet werden. Davon profitierten Konzerne wie Exxon Mobil mit einem Aufschlag von 2,2 Prozent. Die US-Regierung ist anders als viele westliche Verbündete der USA auf Konfrontationskurs mit dem Iran. Trump hatte im vergangenen Jahr das internationale Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt und neue Sanktionen verhängt. Seitdem sind die Ölausfuhren des Landes von mehr als 2,5 Millionen Fässern pro Tag bereits auf unter eine Millionen gefallen.