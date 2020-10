Das zweite TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden soll angesichts der Coronavirus-Infektion des Präsidenten virtuell ausgetragen werden. Dies diene dazu, "die Gesundheit aller Beteiligten zu schützen", erklärte die für die Debatten zuständige Kommission am Donnerstag zur Begründung. Der zuletzt mit dem Coronavirus infizierte Trump selbst erklärte unmittelbar nach Bekanntwerden der Entscheidung, er sei dazu nicht bereit. "Ich werde keine virtuelle Debatte machen", sagte er in einem Interview mit dem Sender Fox Business Networks. Er sei im übrigen auch nicht ansteckend. "Nein, ich werde meine Zeit nicht für eine virtuelle Debatte verschwenden. Das ist für mich keine Debatte, hinter einem Computer zu sitzen und zu debattieren, das ist albern. Und dann schneiden sie dich ab." "Ich habe aufgehört. Ich nehme keine Medikamente mehr. Ich nehme fast nichts mehr. Ich denke, dass ich mit allem fertig bin. Sie haben da noch so ein Steroid für mich, aber das ist kein starkes." Bei ihrem ersten Fernsehduell am 29. September hatten sich die beiden Kontrahenten einen heftigen Schlagabtausch geliefert. Drei Tage später war Trump positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach drei Tagen stationärer Behandlung wurde der 74-Jährige am Montag aus dem Krankenhaus entlassen. In Umfragen führt Biden derzeit mit einem Vorsprung von landesweit rund zehn Prozentpunkten.

