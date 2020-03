Prinz Harry und Herzogin Meghan sollen sich Medienberichten zufolge entschieden haben, einige Zeit in den USA zu verbringen. Den Berichten zufolge sollen sich die beiden nach Los Angeles gezogen sein. Mit dabei ist ihr zehn Monate alter Sohn Archie. US-Präsident Donald Trump, der offenbar auch davon gehört hat, rollte den beiden jetzt nicht gerade den roten Teppich aus. Auf Twitter schrieb er, dass ein großer Freund und Bewunderer von Königin Elizabeth II und dem Vereinigten Königreich sei. Für ihren Personschutz in den USA müssten Harry und Meghan aber selbst zahlen, stellte der US-Präsident klar. Die Royals antworteten auf den Tweet des US-Präsidenten, sie hätten nicht vor, die US-Regierung um Unterstützung zu bitten. "Es wurden privat finanzierte Sicherheitsvorkehrungen getroffen", teilte ein Sprecher der beiden mit. Das Paar hatte sich entschieden, seine königlichen Pflichten aufzugeben und finanziell unabhängig zu werden. Von April an verzichten die beiden auf die Anrede "Königliche Hoheit" und nehmen keine offiziellen Aufgaben mehr für das Königshaus wahr. Zunächst hatte das Paar verkündet, sowohl in Großbritannien als auch in Kanada leben zu wollen